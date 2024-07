Il Regno Unito volta pagina, verso una storica vittoria del laburisti

Dopo sei settimane di campagna elettorale nel Regno Unito è finalmente arrivato il giorno della verità. I britannici sono chiamati a scegliere chi sarà il prossimo premier e la risposta è già scritta: Keir Starmer. Il suo Labour infatti è dato da mesi sopra il 40% con i conservatori, ora al governo con Rishi Sunak, che si avviano a un disastroso 20%, la metà dei loro avversari. E la sproporzione in Aula potrebbe essere ancora più evidente, a causa del sistema elettorale britannico con collegi uninominali a turno unico, con il cosiddetto "first-past-the-post", che significa che viene eletto il candidato con più voti. Di conseguenza il 20% (previsto) dei conservatori non significherà affatto un 20% dei 650 seggi del Parlamento di Westminster, ma potrebbero essere anche meno.

I sondaggi

Le previsioni più catastrofiche parlano addirittura di 53 seggi, le più favorevoli intorno ai 100. Al contrario i laburisti sono dati oltre i 400 seggi, il che darebbe a Starmer la possibilità di governare indisturbato nei prossimi cinque anni e ridisegnare il Paese, anche se da lui non si attendono grandi cambiamenti o rivoluzioni. L'ultima previsione Mrp di Survation affermava che era certo al 99% che i laburisti avrebbero conquistato circa 484 seggi, un aumento astronomico rispetto ai 206 attuali. La previsione peggiore dava al Labour 447 seggi, lasciando ai Tories una media di soli 64 deputati, un calo vertiginoso rispetto ai 345 attuali.

Secondo le proiezioni di YouGov, i laburisti avrebbero conquistato 431 seggi con una maggioranza di 212, la più ampia per un singolo partito dal 1832. More in Common ha suggerito che il partito di Sunak avrebbe ottenuto 126 seggi, portando il Labour a 430 seggi. In entrambi i casi per il premier uscente sarebbe in disastro clamoroso. Si tratterebbe di un'enorme vittoria per Starmer, potenzialmente in grado di superare lo storico risultato di Tony Blair nel 1997, che elesse 179 parlamentari più dei suoi avversari. I sondaggi danno poi Reform Uk di Nigel Farage intorno al 16%, i LibDem all'11 e i Green al 3%, con i tre partiti destinati ad eleggere giusto una manciata di deputati.

Campagna elettorale blanda

La campagna elettorale è stata piuttosto blanda, e alla fine i conservatori, certi della sconfitta, si sono limitati quasi esclusivamente a mettere in guardia l'opinione pubblica dalla possibilità di uno "Stato socialista monopartitico" indotto da una "supermaggioranza" laburista. Ma ormai Sunak e i suoi sono stati abbandonati anche dalla stampa amica: addirittura il tabloid The Sun, bastione dei Tory, e giornale più letto del Paese, ha fatto il suo endorsement a Starmer, così come il più moderato The Times. I laburisti, che hanno puntato tutto sulla parola Change, cambiamento, mantengono comunque la calma e stanno chiedendo ai loro elettori di non fidarsi troppo dei sondaggi e andare a votare.

L'autodistruzione dei Tory

La loro vittoria comunque non è in discussione e l'era conservatrice, durata 14 anni e iniziata con l'elezione di David Cameron nel 2010, è destinata a concludersi. Da allora, il Regno Unito ha avuto cinque primi ministri, e la crisi dei conservatori è iniziata con la vittoria del referendum sulla Brexit, referendum voluto proprio da Cameron, che ha perso la sua scommessa portando così la nazione fuori dall'Ue. Come se non bastasse, le trattative con Bruxelles che ne sono seguite sono state un disastro, gestite male e portate avanti troppo a lungo. La crisi scatenata dalla pandemia di coronavirus prima, e dalla guerra in Ucraina dopo non hanno certo aiutato il partito, che nel frattempo, a partire dall'era di Theresa May e poi in quella di Boris Johnson è stato attraversato da una moltitudine di faide intestine, che sono culminate alla fine con la scelta di Sunak come leader e quindi premier.

Quest'ultimo è riuscito a mantenere la promessa di far calare l’inflazione, ma non ha risolto gli altri, e più pressanti, problemi della nazione. La sanità pubblica, fiore all'occhiello del Paese, è in condizioni pessime e senza risorse. Il numero di migranti irregolari è in costante aumento, nonostante il tanto sbandierato piano di deportazione in Ruanda, che finora si è dimostrato più una mossa propagandistica (e costosa) che altro. Da parte sua Starmer ha avuto gioco semplice, e la sua strategia è stata quello di evitare polemiche e prese di posizioni troppo radicali, lasciando che i suoi avversari si distruggessero da soli. Da quando ha preso in mano il partito il suo obiettivo è stato innanzitutto eliminare la sinistra e tutti i residui dell'era di Jeremy Corbyn, portando addirittura alla cacciata dell'ex leader di cui era stato il braccio destro per anni.