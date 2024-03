Russia al voto, seggi aperti: Putin può restare al Cremlino fino a 84 anni

Seggi aperti per le elezioni presidenziali russe (qui la nostra guida con tutte le informazioni utili), che garantiranno a Vladimir Putin altri sei anni al potere. Il voto si svolge nell'arco di tre giorni, anche se il risultato non è in dubbio perché nei regimi autoritari agli avversari credibili non viene permesse di partecipare alle elezioni. La Russia è una dittatura? Sulla carta no, è uno Stato democratico federale. Nella pratica, gli organismi internazionali e non governativi che si occupano di valutare la situazione della democrazia nel mondo, lo ritengono in tutto e per tutto un regime autoritario.

Putin ha cambiato le regole per stare al potere fino a quando avrà 84 anni

I primi seggi elettorali ad aprire oggi sono stati quelli nella penisola della Kamchatka, la regione più orientale della Russia, e chiuderanno definitivamente domenica sera nell'exclave più occidentale di Kaliningrad. Vladimir Putin è al potere in Russia da più tempo di qualsiasi altro dai tempi del dittatore sovietico Stalin. È presidente dal 2000, con la breve parentesi di quattro anni come primo ministro a causa del limite di due mandati imposto dalla costituzione russa. Da allora ha cambiato le regole "del gioco" per candidarsi di nuovo nel 2024 azzerando i suoi mandati precedenti. Ciò significa che potrebbe candidarsi per un altro mandato di sei anni nel 2030, quando compirà 78 anni, e governare fino a quando avrà 84 anni.

Con metodo Putin ha stretto anno dopo anno la sua presa sul potere. Nella Russia di marzo 2024 non c'è alcuna reale minaccia al suo governo. Le voci critiche sono o morte o in carcere o in esilio in occidente. Il Cremlino ha però bisogno di un'elevata affluenza alle urne per dare almeno una parvenza di legittimità al processo elettorale. Ci sono delle variabili impronosticabili? Solo una.

"Ci vediamo a mezzogiorno contro Putin"

Le elezioni farsa in Russia lo vedranno stravincere: 70, 80, 90 per cento di preferenze. C'è una sola vera forma di protesta: "Mezzogiorno contro Putin", appello a chi non lo appoggia di recarsi in massa alle urne domenica alle 12. L'iniziativa era stata promossa anche da Navalny prima di morire. Il Cremlino tuona: raduni "non approvati". C'è una data e un'ora precisa in cui si deciderà se in Russia esiste ancora un'opposizione, "o se Putin trascorrerà i prossimi sei anni a concludere la sua opera di eliminazione di qualunque dissenso", scrive sulla Stampa Anna Zafesova. Forse una mossa ingenua, ma "darsi un appuntamento per guardarsi in faccia, per contarsi, per scoprire di non essere soli e isolati" può essere la scintilla.