Non solo pace o guerra con la Cina: cosa cambia con le elezioni a Taiwan

Quando un pallone spia cinese fu abbattuto nei cieli statunitensi ormai un anno fa, il mondo si accorse di uno strumento che il governo di Pechino usava da tempo per monitorare i movimenti di intelligence e militari del suo rivale. Tra illazioni e speculazioni, il pallone aerostatico - presentato dalla Cina come mezzo meteorologico - divenne la causa dell'allontanamento diplomatico tra Washington e Pechino, ridotto poi con l'incontro tra i leader delle due superpotenze Xi Jinping e Joe Biden. Ma resta sempre protagonista di una guerra cognitiva, questa volta operata poco lontano dalle coste meridionali della Cina. Almeno 27 palloni aerostatici cinesi (registrati il 9 gennaio) hanno sorvolato Taiwan nell'ultimo mese, un'impennata senza precedenti che ha permesso la violazione ripetuta dello spazio aereo territoriale taiwanese fino a costringere Taipei a doverne dare conto nei suoi rapporti militari.

Taiwan ha accusato la Cina di condurre una guerra psicologica, con il volo di palloni al largo delle coste. Il clima è diventato più teso tanto che il governo di Taipei ha denunciato queste pratiche "per influenzare il morale del nostro popolo" in vista delle delicate elezioni presidenziali e di rinnovo del parlamento di sabato 13 gennaio. Le pressioni e le fake news di Pechino, che mira alla "riunificazione con la madrepatria" dell'isola entro il 2049 (quando cadrà il centenario della fondazione della Repubblica Popolare cinese), sono diventate uno dei principali temi attorno a cui ruotano le campagne elettorali dei tre diversi candidati (tutti uomini) che vogliono guidare il governo e il parlamento di Taiwan per i prossimi quattro anni. L'isola non è mai stata sotto il controllo della Repubblica Popolare e usa il termine "unificazione" per descrivere le ambizioni di Pechino, a cui l'attuale amministrazione guidata da Tsai Ing-wen si oppone.

Le elezioni presidenziali sono osservate attentamente da Cina e Stati Uniti perché si traducono in un semplice quesito: pace o guerra nello Stretto di Taiwan. I principali sondaggi restituiscono un quadro chiaro: la gran parte dei taiwanesi è a favore dello status quo, dunque no alla "unificazione". Il rapporto con Pechino infatti non è l'unico problema per gli elettori taiwanesi, molti dei quali sono più preoccupati per questioni interne come l'istruzione, l'occupazione, il costo degli alloggi e la crescente disuguaglianza di reddito.

Il democratico che promuove il dialogo con Pechino

"Il perseguimento della pace si basa sulla forza, non sull'aggressore", ha affermato William Lai Ching-te, candidato del Partito progressista democratico (DPP) che, se eletto, promette di mantenere lo status quo e perseguire la pace, rimanendo aperto al dialogo con Pechino. Lai, attuale vicepresidente di Taiwan, è il favorito di queste elezioni e corre per il partito che è il più inviso alla Cina. Pechino lo percepisce come una figura più "radicale" della presidente uscente Tsai, a causa delle sue passate dichiarazioni esplicitamente a favore di una indipendenza di Taiwan. Durante la campagna elettorale il candidato del DPP ha fatto poi un passo indietro, per allinearsi alla retorica di Tsai.

Lai ha inoltre scelto Hsiao Bi-khim come candidata alla vicepresidenza. La scelta manda diversi segnali rilevanti, in particolare all'altra sponda dell'Oceano: Hsiao, ex rappresentante di Taiwan negli Stati Uniti, deve attirare a Washington quelle simpatie che l'ars retorica di Lai non riesce a raggiungere. Colei che è stata scelta come vicepresidente è nata in Giappone e cresciuta a principalmente negli Stati Uniti, consolidando i suoi legami con i più forti alleati di Taiwan, che sono invece i rivali della Cina. ​Lai ha sostenuto che Taiwan ha bisogno di rafforzare la sua Difesa, avvicinarsi agli Stati Uniti e ad altre nazioni democratiche, e ridurre la sua dipendenza economica dalla Cina puntando sull'industria dei microchip. Il Partito comunista cinese detesta il DPP di Lai e ha bollato il suo candidato come un "piantagrane" e "separatista".

L'ex poliziotto che piace alla Cina

All'estremità opposta c'è Hou Yu-ih del principale partito di opposizione di Taiwan, il Guomindang (GMD), che favorisce relazioni più strette con la Cina e sostiene che il candidato del DPP, Lai, sia filo-indipendentista. Ex poliziotto e attuale sindaco di Nuova Taipei, il 66enne punta sulla personalità da "uomo comune" per conquistare l'ampia fascia di elettori storici del partito - che solitamente hanno legami familiari o lavorativi con la terraferma -, facendo leva sulle radici della classe operaia.

Hou, se eletto, punta ad aumentare i legami economici e politici con la Cina, per preservare la pace intrastretto. Tuttavia, il 66enne ha rifiutato l'idea dell'indipendenza di Taiwan e il modello "un paese, due sistemi", quello applicato a Hong Kong dal Partito comunista.

Anche il suo candidato alla vicepresidenza, Jaw Shaw-kong, noto commentatore politico e un tempo leader del conservatore New Party, resta sul vago sullo status di Taiwan. Il 73enne è un sostenitore di lunga data della "riunificazione" di Taiwan e Cina, anche se recentemente ha chiarito che non sarebbe la strada che perseguirebbe se verrà eletto. I dubbi su Hou sono tanti: molti si chiedono se abbia l'esperienza necessaria in politica estera per guidare Taiwan nel delicato equilibrio tra Stati Uniti e Cina.

Il terzo incomodo

A rompere gli equilibri e anche la storica polarizzazione identitaria e politica tra DPP e GMD è Ko Wen-je del neonato Partito popolare di Taiwan (TPP). Ex sindaco di Taipei ed ex chirurgo prima di entrare in politica nel 2014, Ko si propone come alternativa ai suoi due avversari, facendo breccia anche nei cuori dell'elettorato più giovane che per la prima volta si reca alle urne (più di un milione di giovani taiwanesi che hanno appena compiuto 20 anni voteranno per la prima volta alle presidenziali, pari a quasi il 6 per cento dei 19,5 milioni di elettori), dopo otto anni di governo di Tsai. Ed è proprio a loro che si rivolge l'ex medico, attraverso il social più usato dai giovani: TikTok. Ko è l'unico candidato alle presidenziali di Taiwan a utilizzare il social media per attrarre gli elettori della generazione Z che si trovano a dover gestire l'aumento dell'inflazione, la disoccupazione e l'alto costo degli alloggi.

L'ex chirurgo, proponendo un approccio pragmatico, si presenta come il tecnocrate distante dai suoi avversari che abbracciano una posizione più ideologica. Ko sostiene che il suo partito sia una "via di mezzo" tra il DPP e il KMT sulla questione cinese, ma in realtà le sue politiche sono più vicine a quelle del partito filo-cinese, tanto da proporre con forza un riequilibrio della postura di Taipei e il riavvio del dialogo con Pechino. La sua compagna di corsa è Cynthia Wu, una deputata in carica ed erede di uno dei più grandi conglomerati di Taiwan, il gruppo Shin Kong.

Oltre la Cina: quali sono i principali temi interni

I problemi di carattere economici e ambientali trainano il dibattito elettorale. Anche se rispetto ad altre parti del mondo Taiwan ha registrato un tasso di inflazione basso - 2,92 per cento a novembre -, molte persone ritengono che il costo della vita sia troppo alto. Lai e Hou hanno promesso di aumentare il salario minimo, tema cruciale per gli elettori più giovani. Il candidato del GMD inoltre propone una serie di misure sociali, come l'aumento dell'assistenza all'infanzia finanziata con fondi pubblici e l'aiuto per i giovani all'acquisto della casa. C'è spazio anche per l'indipendenza energetica e nucleare: il DPP è tradizionalmente contrario al suo utilizzo, i due partiti di opposizione invece sono favorevoli. Chiunque vinca le elezioni del 13 gennaio, dovrà gestire i caldi dossier interni e i difficili rapporti con Pechino. Non sarà una sfida facile.