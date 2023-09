Tegola per Biden, incriminato il figlio di Joe

Il procuratore speciale David Weiss intende chiedere a un gran giurì di incriminare Hunter Biden, lo scapestrato first son del presidente statunitense Joe Biden per il possesso illegale di un'arma, acquistata mentendo sull'uso e la dipendenza dalla droga. Il figlio di Biden aveva raggiunto un accordo con l'accusa per un patteggiamento che comprendeva questo reato e quelli di evasione fiscale, evitando il carcere, ma la giudice Maryellen Noreika, nominata all'epoca da Trump, ha bocciato l'intesa all'ultimo.

Se sarà confermata la data dell'incriminazione il processo ad Hunter avverrebbe in piena campagna elettorale, un brutto colpo per Biden che deve anche vedersela con le minacce di impeachment da parte dei repubblicani. Sebbene non ci siano prove del coinvolgimento del presidente negli affari del figlio, i rappresentanti del Grand old party alla Camera premono sullo speaker Kevin McCarthy con il trumpiano Matt Gaetz che lo ha minacciato di lanciare una mozione per destituirlo se non procederà subito al rientro dall'estate.