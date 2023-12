Trovato a Gaza il cadavere di Elia Toledano

Fine delle speranze. L'esercito israeliano ha ufficialmente annunciato di aver recuperato il corpo di Elia Toledano dalla Striscia di Gaza e di averlo riportato in Israele per la sepoltura. Lo riferiscono in queste ore i media israeliani. Il ragazzo, 28 anni compiuti il 22 novembre scorso, era stato rapito dai terroristi al festival musicale Supernova, vicino al Kibbutz Reim il 7 ottobre.

Elia Toledano è morto a Gaza

La migliore amica di Elia Toledano, Mia Schem, 21 anni, che era con lui al momento del rapimento al festival di Reim, era stata liberata a fine novembre. Di Toledano, cittadino franco-isrealiano, dal 7 ottobre non c'erano più state notizie o prove che fosse in vita.

The body of 28-year-old Elia Toledano who was taken hostage by Hamas terrorists on October 7, has been recovered by our Special Forces in an operation in Gaza and brought back to Israel.



The IDF sends the family its heartfelt condolences.



Our national mission is to locate the… — Israel Defense Forces (@IDF) December 15, 2023

Il corpo di Toledano è stato recuperato a Gaza da unità operative specializzate delle forze armate. Dopo che il suo corpo è stato riportato in Israele e identificato dalle autorità mediche e rabbiniche, la sua famiglia è stata informata. Non ci sono dettagli su modalità e tempistiche della sua morte.

Qualche settimana fa al quotidiano Le Parisien Daniel Toledano, suo fratello maggiore, aveva detto: "Quando mi viene chiesto di descrivere Elia, mi viene in mente una parola: il suo sorriso. È appassionato di musica e lavora negli eventi, in particolare organizzando matrimoni e bar mitzvah: la sua vita quotidiana è portare gioia alle persone".

Quanti sono gli ostaggi ancora a Gaza

I terroristi di Hamas il 7 ottobre scorso hanno sequestrato 240 israeliani e stranieri. L'accordo temporaneo di cessate il fuoco di novembre ha visto il rilascio di 105 civili dalla prigionia di Hamas, tra cui 81 israeliani, 23 cittadini thailandesi e un filippino. L'ultimo rilascio risale a due settimane fa: era il 30 novembre.

Con la fine del cessate il fuoco e la ripresa delle ostilità a Gaza, Israele ritiene che rimangano nella Striscia ancora oltre 130 ostaggi.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato ieri la presidente del Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr), Mirjana Spoljaric Egger, chiedendo che l'organizzazione "adempia alla sua missione" di raggiungere gli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza dal 7 ottobre e garantire il loro benessere. Lo riportano i media israeliani.

In un momento dell'incontro apparso in tv, Netanyahu ha incalzato la Spoljaric dicendole che la Croce rossa ha "tutto il diritto di esercitare pressioni pubbliche su Hamas" per accedere agli ostaggi israeliani. "Non funzionerà, perché maggiore sarebbe la pressione pubblica che noi eserciteremmo e più loro chiuderebbero la porta", risponde la presidente del Cicr. Sugli ostaggi israeliani "ogni giorno che passa è un altro fallimento per la Croce rossa", ha accusato Cohen.

Israele ieri ha annullato il viaggio programmato in Qatar del suo capo dei servizi segreti stranieri per riavviare i colloqui su un possibile secondo accordo per il rilascio degli ostaggi tenuti da Hamas. Il direttore del Mossad, David Barnea, non si recherà più, almeno a breve termine, nella capitale qatariota Doha, dove si sono svolti i precedenti colloqui sullo scambio di prigionieri. I familiari degli ostaggi israeliani tenuti a Gaza si dicono "scioccati" dalla notizia e chiedono una "spiegazione immediata" al primo ministro israeliano Netanyahu.

Hamas ha chiesto a Israele di liberare circa 6.000 palestinesi detenuti in Israele in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi. Il gruppo è "pronto" a rilasciare altri ostaggi, ma solo attraverso negoziati sulla liberazione dei civili palestinesi nelle carceri israeliane, ha detto ieri in un'intervista al quotidiano giapponese Nikkei il vice leader politico del gruppo, Moussa Abu Marzouk.

"La guerra ad Hamas sarà lunga, non potrà durare pochi mesi: alla fine vinceremo", dice il ministro della Difesa israeliano Gallant. Per cavalcare il dissenso anti Hamas tra i civili allo stremo dopo due mesi di distruzione totale, l'esercito israeliano si è "inventato" una serie di ricompense monetarie, cifre che, non solo a Gaza, possono cambiare la vita, per chi collaborerà con Tel Aviv a individuare i quattro massimi ricercati: 400 mila dollari per informazioni sul leader Yahya Sinwar, 100 mila per Mohammed Deif, entrambi sospettati di trovarsi nella zona di Khan Yunis o ancora più a sud.

Tre giornalisti a Gaza senza scorta militare israeliana

Tre giornalisti della Cnn sono riusciti a entrare a Gaza senza scorta militare israeliana: i primi a farlo. Un reportage crudo e straordinario. Hamas ha sfondato il perimetro pesantemente sorvegliato di Israele il 7 ottobre, uccidendo 1.200 persone e prendendo 240 ostaggi. Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che da allora più di 18.700 persone sono state uccise nella Striscia e 50.000 circa sono rimaste ferite.

