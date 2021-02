L'elicottero della polizia che scaccia famiglie e bambini assembrati sul lago ghiacciato per pattinare

È successo in Germania, dove il lockdown è stato prolungato fino ai primi di marzo. Le immagini del velivolo a bassa quota per disperdere le persone presenti

Molte famiglie si sono date appuntamento domenica pomeriggio sul lago ghiacciato Weißensee nei pressi di Berlino per trascorrere qualche ora di svago, nonostante la Germania sia in lockdown fino ai primi giorni di marzo. In tanti hanno avuto la stessa idea: trascorrere qualche ora sul lago trasformato dalle rigide temperature invernali in una perfetta pista ghiacciata. Ma è finita male.

L'elicottero della polizia che scaccia famiglie e bambini sul lago in Germania

Nelle immagini diffuse sui social si vede un elicottero della polizia di Berlino volare a bassa quota per disperdere le persone, soprattutto famiglie con bambini. L'elicottero sorvola l'area chiedendo ai presenti con l'altoparlante di allontanarsi. L'intervento delle forze dell'ordine è stato filmato e pubblicato sui social network, attirando molte critiche. Gli agenti hanno spiegato che è pericoloso sostare e giocare su una superficie ghiacciata e non presidiata.

La Germania resta in lockdown almeno fino ai primi di marzo. Angela Merkel ha avvertito i cittadini che a causa delle varianti del coronavirus il numero di contagi potrebbe aumentare di dieci volte entro Pasqua se il Paese non avrà successo nel contenerne la diffusione. Confermando le restrizioni imposte a dicembre, le scuole, i negozi e i servizi non essenziali continueranno a rimanere chiusi. L'allentamento delle misure restrittive potrà avvenire solo a condizioni epidemiologiche ben precise, quando cioè il tasso di incidenza calcolato su sette giorni risulterà stabile a un massimo di 35 nuove infezioni ogni centomila abitanti.