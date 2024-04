Elicottero precipita sulle Alpi svizzere: tre morti e tre feriti

Un elicottero si è schiantato questa mattina sulla parete nord del Petit Combin, nell'alta Val de Bagnes in Svizzera. La notizia, riportata da 'Le Nouvelliste' è stata confermata anche dalla polizia cantonale del Vallese che ha parlato di un intervento di salvataggio in corso. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un volo previsto per l'eliski in grado di trasportare fino a cinque persone e il pilota. Il bilancio della tragedia è di tre morti e tre feriti.

L'elicottero sarebbe precipitato quando si trovava nella parte alta della montagna che culmina a 3.668 metri di quota. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il velivolo "è scivolato lungo la parete Nord" per "una ragione che l'inchiesta dovrà determinare".