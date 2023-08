L'elicottero prende fuoco, si spezza e precipita: il video

Un elicottero è precipitato oggi, lunedì 28 agosto, a Fort Lauderdale, in Florida, negli Stati Uniti. Il mezzo era di solito usato per le operazioni di soccorso. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, e fortunatamente non ci sono state conseguenze peggiori, come potevano suggerire le immagini. Il mezzo è precipitato nei pressi del Pompano Beach Airpark, intorno alle nove di questa mattina. Il video della caduta è diventato virale su tutti i social network, con numerose interazioni tra gli utenti.

E le immagini sono a loro modo spettacolari: nel video si vede la coda dell'elicottero prendere fuoco mentre il mezzo comincia ad avvitarsi girando su sé stesso, precipitando verso il suolo in una spirale discendente. Senza conseguenze mortali, per fortuna.

