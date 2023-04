Il mistero dell'elicottero con 10 a bordo precipitato in mare senza lanciare l'allarme

Non si fermano a largo dell'isola di Okinawa, nel Giappone meridionale, le ricerche dell'elicottero militare delle forze di autodifesa (Sdf), scomparso dal radar il 6 aprile, all'improvviso, con 10 uomini a bordo.

Una telecamera subacquea avrebbe immortalato parte del velivolo e un corpo. Le navi delle Sdf, dotate di sonar, si apprestano a inviare sul posto i sommozzatori per confermare i dettagli. Le squadre di soccorso avevano precedentemente trovato una porta, un elmetto, parte di un serbatoio di carburante e una pala del rotore nelle acque della zona.

C'è una spessa patina di mistero che avvolge questo dramma. La causa dell'incidente rimane infatti ancora sconosciuta: nessuno dei due centri di controllo del traffico aereo dell'area ha ricevuto un segnale di soccorso, nemmeno dal trasmettitore del localizzatore di emergenza dell'elicottero, progettato per attivarsi automaticamente nel caso di impatto.

L'elicottero UH-60JA, una cooperazione tra la Mitsubishi Heavy Industries e la statunitense Sikorsky, può imbarcare fino a 14 persone ed è spesso utilizzato per il trasporto di pazienti in casi di necessità o in situazioni di emergenza durante i disastri naturali.

Al momento del tragico incidente aveva a bordo ufficiali di alto rango, tra cui un generale di divisione. Il personale delle Sdf ha schierato dragamine, navi di salvataggio sottomarino, aerei e motovedette nelle operazioni di ricerca che proseguono da più di una settimana.