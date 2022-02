Elicottero si schianta sulla spiaggia gremita di turisti

Un elicottero con tre persone a bordo si è schiantato a meno di un centinaio di metri da Miami Beach, Florida, sotto gli occhi di centinaia di turisti e bagnanti. Solo per fortuna non si registra alcun ferito grave. Due dei tre passeggeri sono stati ricoverati in ospedale in condizioni "stabili", il terzo è rimasto miracolosamente illeso.

"Pazzesco che nessuno sia morto"

Secondo le testimonianze, a un certo punto l'elicottero è come andato in stallo, per poi precipitare in acqua, andando a schiantarsi a tutta velocità sull'acqua, con una traiettoria in diagonale.Un video di pochi secondi che documenta l'incidente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'elicottero era un Robinson R44, di produzione americana, lungo quasi dodici metri, modello da turismo utilizzato spesso come addestratore. Le cause dello schianto, al momento, non sono state chiarite. Ana Diaz è un'altra delle persone vive per miracolo: stava nuotando, quando si è sentita chiamare dai parenti, che le stavano urlando di allontanarsi in fretta. L'elicottero si è schiantato in acqua a meno di una decina di metri da lei. "Sembrava una scena da film - ha aggiunto - ho avuto una paura incredibile. È stato davvero spaventoso".