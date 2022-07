Muore senza cure a 8 anni: 12 membri di una setta arrestati per omicidio e tortura

Dodici membri di una setta religiosa sono stati incriminati per la morte di Elisabeth Struhs, una bimba di 8 anni malata di diabete, a cui i genitori negarono l'insulina per una settimana, portandola così al decesso, avvenuto il 7 gennaio scorso in una casa a sud di Brisbane, in Australia. La coppia, che faceva parte della setta, era già stata accusata di omicidio, tortura e maltrattamento di minore. Adesso, come riportano i media locali, le accuse sono state rivolte nei confronti di 12 membri della setta religiosa, tutti di età compresa tra i 19 e i 64 anni: i componenti erano a conoscenza delle condizioni della piccola e del rischio che stava correndo, ma nonostante questo non hanno fatto nulla per salvarla.

I genitori, Jason e Kerrie Struhs, insieme agli altri devoti di fronte al peggiorare delle condizioni della bambina continuavano a pregare ed hanno chiamato i soccorsi solo il giorno dopo la sua morte. Il detective capo Garry Watts, dopo l'arresto delle 12 persone, ha commentato: "In 40 anni di attività professionale non ho mai dovuto affrontare un caso del genere".

La sorella maggiore di Elizabeth, che aveva troncato i rapporti con i genitori, ha detto che la coppia era parte di una setta "dominata da paura e controllo" che viveva la religione in modo estremo. "Dobbiamo fronteggiare la realtà brutale del fatto che le persone che dovevano proteggere mia sorella non l'hanno fatto e forse non sapremo veramente quello che è successo", ha dichiarato Jayde Struhs.