Elnaz Rekabi è tornata in Iran: accolta come un'eroina

Dopo il caso internazionale e la "scomparsa" momentanea, il ritorno in patria di Elnaz Rekabi è stato entusiasmante. Al suo arrivo a Teheran, in Iran, l'atleta che domenica ha gareggiato ai Campionati asiatici di arrampicata sportiva in Corea del Sud senza indossare il velo, è stata accolta dai cori e gli applausi di una folla che la stava aspettando all'uscita dall'aeroporto. La performance senza velo della climber 33enne aveva fatto molto discutere, soprattutto a causa del "vuoto" delle ore successive in cui, secondo alcuni media, l'atleta si sarebbe vista sequestrare il telefono e il passaporto. Una "fake news" secondo l'ambasciata iraniana a Seoul.

Secondo la Tasnim, l'atleta di arrampicata sportiva si sarebbe scusata per non aver indossato il velo durante la gara, un gesto "involontario", e per la preoccupazione suscitata nel mondo intero. Gli osservatori, evidenzia l'agenzia Dpa, interpretano le scuse, diffuse anche su Instagram a nome della Rekabi, come una dichiarazione che l'atleta è stata costretta a fare. L'Iran è scosso da proteste innescate dalla morte il mese scorso della giovane Mahsa Amini, deceduta dopo essere stata arrestata a Teheran dalla polizia con l'accusa di non indossare correttamente il velo. La gara senza velo della Rekabi è stata interpretata da molti come un gesto di solidarietà con le proteste antigovernative.

La Rekabi, come riportano i media internazionali, è stata accolta come un' "eroina" dalla folla radunata all'aeroporto di Teheran e qui, arrivata con il capo coperto da un cappellino da baseball nero e dal cappuccio della felpa, ha incontrato la famiglia. I media ufficiali iraniani hanno poi diffuso dichiarazioni dell'atleta, che ha ribadito quando si afferma nel post su Instagram, dicendo di essere stata "chiamata all'improvviso e in modo inaspettato per la gara" mentre era negli "spogliatoi". Ha raccontato che si stava "mettendo le scarpe" e che stava "sistemando l'attrezzatura" e ripetuto di aver "dimenticato di mettere l'hijab, che avrei dovuto indossare".

Rekabi ha parlato di "alcune reazioni estreme" alle immagini che la ritraggono con la coda di cavallo, e ha detto di sentirsi "stressata e nervosa". "Grazie a Dio sono tornata in Iran in buona salute e al sicuro - ha detto, smentendo le notizie secondo cui non è stata in contatto con la famiglia e gli amici e ha lasciato la Corea del Sud prima del previsto - Mi scuso con gli iraniani per il caos e le preoccupazioni".