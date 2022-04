Elon Musk compra Twitter per 44 miliardi di dollari

Dopo ore di indiscrezioni, l'atteso accordo sarebbe arrivato. Twitter ha dato il proprio disco verde all'offerta di Elon Musk per l'acquisto del social network. Stando a quanto scrive il Wall Street Journal, la conferma dovrebbe arrivare a breve, e sarà annunciata una valutazione Twitter 44 miliardi di dollari, otto in più del suo prezzo di mercato. Sono diversi i dubbi sull'aumento del valore dell'operazione, che è superiore ai 43 miliardi di dollari proposti dal patron di Tesla più di 10 giorni fa, dopo aver acquistato, il 14 marzo, più del nove per cento delle azioni del social network.

La notizia che l'uomo più ricco del mondo era diventato anche il più grande azionista della sua piattaforma di social media preferita ha fatto salire il prezzo delle azioni. La società ha risposto offrendogli un posto nel Consiglio di amministrazione, una mossa che lo avrebbe limitato a possedere solo il 15 per cento della società. In un primo momento, il magnate sembrava pronto ad accettare l'offerta, salvo poi rifiutarla e lanciare la sua, di offerta: l'acquisto a un prezzo superiore a quello di mercato dell'intera piattaforma. Il titolo di Twitter a Wall Street è in rialzo del 5,70% a 51,72 dollari.