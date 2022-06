Elon Musk ha una "brutta sensazione" sull'economia e ferma le assunzioni di Tesla

Dopo l’invito a tornare in ufficio e mettere nel cassetto lo smart working, il ceo di Tesla Elon Musk ha inviato una email ai dirigenti del gruppo per “mettere in pausa tutte le assunzioni nel mondo”. Il miliardario statunitense ritiene che la società automobilistica abbia bisogno di tagliare del 10 per cento i propri dipendenti.

È quanto afferma l’agenzia Reuters che, in una esclusiva pubblicata sul suo sito, riporta i contenuti di una e-mail dal titolo "Pausa in tutte le assunzioni nel mondo" inviata ai dirigenti del gruppo. Il taglio, calcola Reuters, potrebbe aggirarsi sui 10mila lavoratori: al momento Tesla, che ha fabbriche in Usa, Cina e Berlino, impiega 99.290 dipendenti.

Musk spiega la decisione con un riferimento sull’andamento dell’economia, che desta al patron di Tesla una “bruttissima sensazione”. La comunicazione del ceo dell’azienda automobilistica ai dirigenti del gruppo ha scosso i mercati mondiali. A Wall Street future negativi, trainati al ribasso dopo le parole del patron di Tesla Elon Musk. L'indice Dow Jones perde lo 0,32 per cento, lo S&P 500 lo 0,42 per cento, mentre il Nasdaq segna -0,70 per cento. Le azioni di Tesla invece nel pre mercato perdono al momento il 3,8 per cento. Le parole del miliardario statunitense scuotono anche le borse italiane. Al parziale di metà seduta, il Ftse Mib arretra dello 0,53 per cento a quota 24.297 punti.