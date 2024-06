"Fai sesso con me e ti regalo un cavallo": l’inchiesta del WSJ su Elon Musk e le dipendenti di SpaceX

Elon Musk di nuovo nella bufera, questa volta per un’inchiesta del Wall Street Journal in cui alcune donne di SpaceX hanno rivelato cosa accadeva all’interno degli uffici dell’azienda aerospaziale. Dall'indagine è emerso che nella società vigeva una cultura sessista, ma soprattutto che a differenza degli altri manager e dipendenti per il fondatore "le regole non valgono, agisce con impunità".

Il miliardario infatti "ha fatto sesso con una dipendente e una ex stagista, e ha chiesto a una donna dell'azienda di avere dei bambini". Elon Musk avrebbe avuto diverse relazioni sessuali con delle dipendenti di Space X, alle sue dirette dipendenze. Storie che spesso hanno portato a un loro successivo allontanamento, accompagnato da generose buonuscite.

Nel lungo elenco delle fonti ascoltate dal Wall Street Journal ci sono una cinquantina tra donne ed ex dipendenti di SpaceX. Visionate anche centinaia di email, messaggi e documenti dei legali delle dipendenti.

I racconti

Un'assistente di volo avrebbe raccontato al quotidiano americano che nel 2016 Musk si sarebbe denudato davanti a lei durante un viaggio e le avrebbe offerto di comprarle un cavallo in cambio sesso. Un’altra dipendente avrebbe avuto una relazione sessuale di un mese con il patron di Tesla nel 2014, mentre era alle sue dirette dipendenze. Un’altra ancora di un anno, verso la fine di uno stage in azienda. A un’altra impiegata Musk avrebbe chiesto di fare dei figli insieme.

Rivelazioni confermate anche da un gruppo di ex dirigenti e dipendenti licenziati nel 2022, che tramite il sindacato nazionale Labor Relations Board, hanno fatto sapere che "tra i dirigenti della società si applica una cultura di sessismo e molestie".

La replica di SpaceX

Per il momento Musk, che in passato ha ammesso di fare uso di droghe, preferisce restare in silenzio mentre il presidente e direttore operativo di SpaceX, Gwynne Shotwell, ha rigettato le accuse dichiarando che quanto riportato dal Wall Street Journal non riflette la cultura aziendale. "Le falsità, le descrizioni errate e la storia revisionista contenute nella vostra e-mail dipingono una narrazione completamente fuorviante. Continuo a essere stupita da ciò che questo straordinario gruppo di persone riesce a realizzare ogni giorno, anche in mezzo a tutte le forze che agiscono contro di noi. Ed Elon è uno dei migliori esseri umani che io conosca".