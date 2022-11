Elon Musk rimane chiuso fuori da Twitter dopo aver licenziato il tecnico dei badge (e lo richiama)

Elon Musk nella bufera per i licenziamenti a Twitter e per come sta gestendo il personale una volta acquisita l’azienda. Ora si scopre che ne ha fatta un’altra delle sue: a raccontarlo Alex Cohen in un tweet diventato subito virale sul web. "Sono stato licenziato da Twitter questo pomeriggio. Mi occupavo della gestione degli accessi tramite badge agli uffici di Twitter. Elon mi ha appena chiamato e mi ha chiesto se potevo tornare per aiutarli a riottenere l'accesso al quartier generale mentre disattivavano tutti i badge e si chiudevano accidentalmente fuori". A rendere ancora più surreale la situazione il messaggio di ringraziamento ricevuto da Musk: "Grazie per l’aiuto. Sei un salvavita".

E non è finita qui. In un altro tweet si legge che "ci sono tipo 50 persone bloccate in un garage di Twitter a Sunnyvale in questo momento - il braccio della barriera non si alza perché i loro badge sono disabilitati". Insomma l’arrivo di Musk a Twitter si è certamente notato, tanto che alcuni scrivono: "Gli ci sono volute 2 settimane per demolire completamente un sito web che esiste da circa 15 anni".