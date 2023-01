Elya è morta a sei anni di infarto per le bombe russe in Ucraina

Il suo piccolo cuore non ha retto alla paura delle bombe russe che da quasi un anno cadono sull'Ucraina. È morta per un infarto a soli 6 anni la piccola Elya. A raccontare la sua storia è l'Ambasciata ucraina presso la Santa Sede: la piccola, residente a soli cinque chilometri dal fronte, ad Avdiivka, nell'Oblast di Donetsk, non ce l'ha fatta sostenere il terrore e la violenza che ha visto con i suoi occhi per troppo tempo.

Da quando è iniziato il conflitto russo in Ucraina, Elya ha vissuto nascosta insieme alla sua famiglia in un seminterrato per paura dei bombardamenti. La sua casa la esponeva a una vita di tensione. È morta di notte al buio per un attacco di cuore.