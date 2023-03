L'emergenza alghe che mette a repentaglio il turismo

È allarme alghe negli Stati Uniti. Gli scienziati dell'università della Florida hanno comunicato ieri 19 marzo che una gigantesca massa di alghe sta avanzando verso le coste della Florida e del Golfo del Messico. Il banco sembra essersi formato nell'Oceano Atlantico e rientra nelle specie di alghe chiamate "Sagrasso". Gli scienziati tengono sotto controllo la fioritura dei banchi di questa specie dal 2011, ma quest'ultimo fenomeno sembra essere il più grande mai registrato, coprendo un'area di 8 mila chilometri, dalla Costa dell'Africa al Golfo del Messico. C'è preoccupazione per la stagione turistica.

Secondo Brian Lapointe, ricercatore presso l'istituto oceanografico dell'università della Florida, si sta attualmente spingendo verso ovest e passerà attraverso i Caraibi e nel Golfo del Messico durante l'estate. Le alghe dovrebbero letteralmente invadere le spiagge della Florida a luglio. Lapointe ha spiegato che la fioritura dell'alga quest'anno è iniziata presto e che le dimensioni sono raddoppiate tra dicembre e gennaio. "Questo è un fenomeno oceanografico completamente nuovo", ha aggiunto, sottolineando come siano ancora intenti a trovare una soluzione che salvi la stagione. Si teme quindi per il turismo nei Caraibi e nelle coste americane, in quanto l'accumulo della pianta potrebbe arrivare a toccare fino i due metri di profondità rovinando le esperienze dei turisti nelle spiagge paradisiache di quei luoghi.