Emiliano Sala: il pilota disse che l'aereo era "sospetto" prima del tragico volo del calciatore

Il pilota dell'aereo in cui è morto il calciatore Emiliano Sala aveva descritto il velivolo come "sospetto" e aveva dichiarato di voler indossare il giubbotto di salvataggio prima del tragico volo. Un'inchiesta lo scorso marzo ha stabilito che l'attaccante argentino è morto per le ferite alla testa e al torace, ma che al momento dell'impatto era incosciente, essendo stato avvelenato dai fumi del sistema di scarico difettoso del Piper Malibu su cui viaggiava, la sera del 21 gennaio 2019. Il giocatore 28enne stava volando da Nantes in Francia verso il Galles per unirsi all'allora Cardiff City, club della Premier League, quando l'aereo si è schiantato nel Canale della Manica vicino a Guernsey, uccidendo anche il pilota 59enne David Ibbotson.

Adesso sono emersi nuovi particolari sulla tragica vicenda grazie a un audio ottenuto dalla Bbc e trasmesso nel programma Transfer: The Emiliano Sala Story, in cui si evince chiaramente ad avere dubbi sulla sicurezza sicurezza del volo era stato lo stesso Ibbotson, un pilota part-time che non aveva la licenza per trasportare passeggeri paganti e il cui corpo non è mai stato ritrovato. "Ho preso a bordo un calciatore dal Cardiff. È stato appena acquistato dal Nantes per, credo, 20 milioni di sterline o giù di lì", afferma l'uomo in un messaggio vocale all'amico Kevin Jones. "Mi hanno affidato il compito di andare a prenderlo con un velivolo sospetto”, poi aggiunge. L'uomo utilizza il termine dodgy, che si può tradurre anche come di bassa qualità o inaffidabile .

"Di solito ho il giubbotto di salvataggio tra i sedili, ma domani lo indosserò di sicuro", afferma poi. L'uomo aveva anche detto al suo amico di aver sentito "un botto" durante il volo di andata. "Sono a metà del canale e 'bang'", si sente nella registrazione che va avanti: "Stavo volando e poi 'bum'. Ho pensato: 'Cosa c'è che non va?'. Così ho ho controllato i parametri, tutto era buono e l'aereo stava ancora volando, ma questo ha attirato la mia attenzione". "Quel Malibu, a volte, ha come una nebbia ogni tanto. La si può sentire, molto, molto bassa in tutta la struttura", e per questo "questo aereo deve tornare in hangar", aggiunge poi il pilota. Purtroppo invece poi quell'aereo è stato fatto decollare.