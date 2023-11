Emily Hand, la bimba sequestrata (e creduta morta) è viva e in ostaggio di Hamas

Emily Hand è viva. La bambina di 8 anni che si riteneva fosse stata uccisa nell'assalto di Hamas avvenuto nel kibbutz Beeri lo scorso 7 ottobre, sarebbe in salute ma in ostaggio dai terroristi. A rivelarlo è l'emittente Channel 12, informata nei giorni scorsi dalle autorità israeliane: la piccola, di cittadinanza irlandese, sarebbe prigioniera dei tunnel di Gaza. Nel frattempo, l'immagine di Emily sorridente in un campo di fiori, con i capelli rossi al vento e una maglietta con un gelato, sta fa facendo il giro dei social.

La bambina stava dormendo a casa di un vicino quando è scattato l'attacco di Hamas. Il padre, Thomas Hand, aveva seguito con ansia l'evolversi della situazione, aspettando notizie sulla piccola Emily, fino al giorno in cui era stato informato della morte della figlia. In un video, drammatico e allo stesso tempo raggelante, l'uomo si era detto "sollevato" nel sapere che la bimba fosse morta e non in mano ai miliziani. Un incubo che sembrava scampato e che invece si presenta. Le autorità israeliane hanno informato la famiglia: la buona notizia è che Emily è viva, la brutta è che è ostaggio di Hamas.

Nei giorni scorsi Natalie, sorella della piccola, è andata in televisione per rivolgere un appello a Emily: "Voglio dirti che stiamo facendo di tutto per riportarti a casa. Sappiamo che sei tenuta in ostaggio. Ti vogliamo tanto bene e ci manchi". La ragazza ha raccontato della disperazione che sta vivendo la sua famiglia. Prima la tragica notizia della morte della bimba, adesso la smentita e una nuova drammatica situazione da affrontare: "Ci hanno detto che era stata uccisa. Eravamo in lutto, poi tutto è cambiato. Il 31 ottobre le autorità ci hanno detto che era molto probabile che fosse stata rapita, portata a Gaza. Il 7 ottobre Emily era a casa di un'amica: sembra che anche lei e la sua mamma siano state rapite. Anche alla loro famiglia era stato detto inizialmente che erano state uccise". Una situazione complicata e dolorosa per la famiglia Hand. Da un lato il terribile pensiero della piccola Emily in mano ai terroristi, dall'altro la speranza di poterla riabbracciare, un'ipotesi che la morte aveva chiuso per sempre.

