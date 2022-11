La Russia pensa alla super bomba "GoldenEye" per vincere la guerra

Con il ritiro da Kherson la Russia non sembra più così sicura di poter vincere la guerra facilmente. Per questo i vertici militari di Mosca starebbero pensando di utilizzare una super arma che potrebbe cambiare le sorti del conflitto, anche se si rischia un'escalation che potrebbe costringere la Nato a intervenire. Diversi esperti stanno cominciando a sostenere che le forze Spetsnaz, i copri speciali della Federazione, siano dotati di Emp, un'arma capace di creare una sorta di esplosione di impulsi elettromagnetici che potrebbe mettere fuori uso tutti gli apparecchi elettronici, e di conseguenza le infrastrutture critiche dell'Ucraina, e che infliggerebbe un colpo di grazia alla capacità di Kiev di difendersi. Si tratta della stessa arma che viene usata dai sovietici nel film 007 Goldeney del 1995, ma che in questo caso non sarebbe affatto un'invenzione cinematografica.

Come spiega il Times questo tipo di attacco viene solitamente effettuato utilizzando una detonazione nucleare a bassa potenza nello spazio per creare un impulso elettromagnetico che metta in cortocircuito tutti i dispositivi elettronici non protetti. La portata dell'attacco è proporzionale all'altitudine dell'esplosione. Secondo la Nasa se questa avvenisse a 30 miglia di altezza potrebbe colpire l'equivalente della maggior parte degli Stati Uniti centro-occidentali mentre a 120 miglia quasi l'intero territorio continentale della nazione.

Un Emp nucleare relativamente piccolo, che potrebbe essere lanciato con i missili ipersonici Zircon della Russia, potrebbe non distruggere alcun edificio o uccidere qualcuno sarebbe capace di disattivare in modo permanente i circuiti elettrici su migliaia di chilometri quadrati di territorio ucraino. Praticamente tutti gli equipaggiamenti di difesa dispiegati dagli alleati della Nato in Ucraina come le radio, i sistemi Gps e i droni aerei sarebbero messi fuori uso. Gli effetti elettromagnetici persistenti di un attacco potrebbero distruggere il 90% dei satelliti sulla zona colpita per circa tre mesi.

Il Cremlino ha anche sviluppato munizioni Emp non nucleari che hanno un effetto più mirato. "La Russia possiede anche una gamma di munizioni Emp non nucleari che potrebbero essere lanciate da terra utilizzando proiettili specializzati", ha spiegato al giornale Justin Bronk, ricercatore senior presso il think tank Royal United Services Institute (Rusi). Gli attacchi di questo tipo, ha aggiunto, "lasciano poche tracce visibili, quindi è difficile sapere se ne è già stato usato uno senza essere presenti sul posto per indagare". A luglio i media russi avevano annunciato che i cannoni Emp non nucleari avevano aumentato la loro portata a sei miglia.

Vladimir Putin ha già cercato di mettere fuori uso gran parte delle infrastrutture energetiche e idriche critiche dell'Ucraina, colpendo con missili gli impianti idroelettrici e le strutture per la produzione di calore in tutto il Paese. Un attacco nucleare Emp farebbe lo stesso, ma su scala molto più ampia. "La Russia ha già cercato di rendere l'Ucraina il più inabitabile possibile in vista dell'inverno, quindi non escludo la possibilità di un attacco Emp come parte di quella che sembra essere una politica di fare 'terra bruciata'", ha dichiarato al giornale britannico Francis Tusa, analista della difesa ed ex ufficiale di artiglieria nucleare. L'utilizzo di armi come quelle potrebbe però portare a un'escalation internazionale.

Con un attacco del genere non verrebbe ucciso nessuno, ma usare un Emp nucleare potrebbe provocare una risposta da parte della Nato, perché gli effetti catastrofici di un'arma di questo tipo non sono facili da localizzare in spazi definiti, e potrebbero finire per essere colpite le infrastrutture dei Paesi vicini, e alcuni di quelli sono membri dell'Alleanza atlantica. "Penso che il grande pericolo per il governo russo sia che, una volta effettuata una detonazione nucleare Emp, rischia di perdere il controllo strategico della situazione, non potendo sapere con certezza come la comunità internazionale, e soprattutto la Nato, potrebbe agire", ha dichiarato Thomas Withington, esperto di guerra elettronica della Rusi.

Gli Emp potrebbero anche essere utilizzati per recuperare Kherson, se quella di Putin fosse, come molti pensano, solo una ritirata strategica. Con gli Emp si potrebbero mettere fuori uso i sistemi che gestiscono le dighe della regione, i ponti, intasare autostrade mettendo molti veicoli fuori uso e lasciando la popolazione civile in difficoltà per procurarsi cibo e riscaldamento. A quel punto Kiev dovrebbe sospendere i combattimenti per rifornire il suo arsenale in rovina. Putin potrebbe nel frattempo ricostruire e rifornire le sue forze e conquistare le aree con una nuova offensiva lampo.

