Una enorme palla di metallo è stata ritrovata su una spiaggia

Una enorme palla di metallo, di circa un metro e mezzo di diametro, è comparsa inaspettatamente sulla spiaggia di Enshuhama, nella città di Hamamatsu, nella prefettura giapponese di Shizuoka. A ritrovare il misterioso oggetto è stata la polizia giapponese che oggi 21 febbraio ha limitato l'accesso alla spiaggia. La palla è stata scoperta da un residente locale, che ha chiamato la polizia intorno alle 8.45 ora locale di martedì (00.45 di martedì in Italia).

L'oggetto è controllato da specialisti giunti sul posto, secondo l'emittente nipponica Nhk. Inoltre, le foto del pallone sono state inviate alla Forza di autodifesa giapponese e alla Guardia costiera. La guardia costiera giapponese ha detto che devono ancora identificare che tipo di oggetto sia.

A suspicious object resembling an "iron ball about 1.5 m in diameter" was found on Enshuhama Beach in Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture



Japanese ?? police have declared a 200-meter area off-limits due to the possibility of an explosion.https://t.co/6OJ2h746ut pic.twitter.com/M8cGD2usQz