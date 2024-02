Entra nel recinto del leone per farsi un selfie e viene sbranato

Aveva deciso di fare un selfie con un leone ma per renderlo più spettacolare ha deciso di scavalcare la recinzione ed entrare nella gabbia. L'animale a quel punto lo ha attaccato e sbranato. È morto così un uomo di 38 anni, Prahlad Gujjar, al Parco Zoologico Sri Venkateswara di Tirupati, in India. Secondo quanto riferito dai media locali, Gujjar, sarebbe saltato nel recinto per scattare un selfie con il leone mentre era forse in stato di ebbrezza, ma si pensa anche che potesse avere problemi mentali.

Sul cadavere è stata disposta un'autopsia. Mallika Garg, della polizia di Tirupati, ha raccontato che le guardie di sicurezza hanno dato l'allarme quando lo hanno visto tentare di scalare il recinto e sono corse verso di lui. Ma lui è saltato nel serbatoio d'acqua all'interno del recinto. "Quando ha visto la guardia di sicurezza correre verso di lui, Gujjar è saltato in un serbatoio d'acqua e ha scavalcato la recinzione alta 12 metri che circonda il recinto, dove ci sono un leone e due leonesse", ha detto l'agente Gard.

"L'uomo è saltato proprio di fronte alle bestie e il maschio lo ha immediatamente attaccato, uccidendolo subito", ha continuato. Per recuperare il cadavere i guardiani hanno dovuto attirare gli animali nella zona in cui solitamente gli portano il cibo. Il leone è stato ora spostato in una gabbia in isolamento per essere tenuto sotto più stretto controllo.

