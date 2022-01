Entrano in ufficio postale con un cadavere e chiedono la pensione del morto

La polizia irlandese sta indagando su un fatto di cronaca tanto curioso quanto sconcertante avvenuto venerdì mattina in un ufficio postale nella contea di Carlow. Tutto ha avuto inizio quando un uomo si è presentato allo sportello chiedendo di riscuotere la pensione di un anziano, sentendosi rispondere dall'operatore che per la consegna del denaro era ovviamente necessaria la presenza del pensionato. Detto fatto.

L'uomo è tornato poco più tardi in compagnia di un altro uomo: i due sorreggevano il titolare della pensione che però, dettaglio macabro ma non certo trascurabile, era morto. I due sarebbero entrati nell'edificio per farsi consegnare il denaro, ma sono scappati non appena una donna ha dato l'allarme segnalando la presenza del defunto al personale. Secondo le prime ipotesi, i due uomini conoscevano già la vittima.

Nulla si sa sulle cause del decesso dell'uomo, il cui cadavere è stato abbandonato sul posto dopo la fuga precipitosa. Sul corpo verrà eseguita l'autopsia. Il sindaco di Carlow si è detto "assolutamente scioccato" nell'apprendere la notizia. "Ho sentito che c'era trambusto nell'ufficio postale", ha detto ai media. "Ci passo continuamente e di solito è molto affollato. Non posso credere che qualcuno abbia potuto fare una cosa del genere". Sul caso indaga la polizia che non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.