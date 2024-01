Diffuse le carte del processo Epstein, tra i nomi figurano anche Trump e Clinton

È stata diffusa pubblicamente la prima tranche di documenti relativa al processo di Jeffrey Epstein, il magnate americano pedofilo e trafficante sessuale, morto suicida in carcere nel 2019. E nelle carte figurano anche nomi celebri. I documenti fanno parte di una causa di diffamazione intentata nel 2015 negli Stati Uniti da Virginia Giuffre contro Ghislaine Maxwell, l'imprenditrice britannica ex amante del finanziere, condannata a 20 anni di carcere per adescamento di minori. Tra le rivelazioni, anche tentativi di "comprare" il silenzio delle vittime e dei loro conoscenti.

Ma a fare notizia sono i nomi contenuti all'interno dei documenti. Una lista variegata che include anche il principe Andrea, gli ex presidenti degli Stati Uniti Bill Clinton e Donald Trump. Ma anche Michael Jackson, David Copperfield o lo scienziato Stephen Hawking.

L'elenco include una serie di persone collegate a Epstein precedentemente identificate come 'John o Jane Does' - pseudonimi utilizzati per non divulgare l'identità - in una causa intentata contro l'ex amante di Epstein, Ghislaine Maxwell. Va sottolineato che l'elenco non contiene alcuna accusa di complicità nei crimini di Epstein, e come sottolinea il Washington Post, il giudice ha deciso per la pubblicazione dei documenti perché gran parte delle informazioni in essi contenute sono già pubbliche, e menzionano figure i cui nomi erano già noti, inclusi amici di alto profilo di Epstein e vittime che hanno parlato pubblicamente.

Nell'elenco anche persone menzionate solo di sfuggita in procedimenti legali: come nel caso di Stephen Hawking. Il celebre astrofisico viene nominato da Epstein in un'e-mail in cui parla di "false accuse" secondo cui lo scienziato avrebbe partecipato a un'orgia minorile nelle Isole Vergini. La lista comprende, invece, Jean-Luc Brunel, un agente di modelli francese vicino a Epstein suicidatosi in carcere nel 2022 in attesa di processo con l'accusa di aver violentato ragazze minorenni.



Da anni, elenchi inventati e foto manipolate di Epstein circolano nei gruppi cospirazionisti di internet, alimentando speculazioni sui potenziali soci del finanziere. E l'annuncio fatto dai giudici a dicembre della pubblicazione dell'elenco ha riacceso quella frenesia: il comico Jimmy Kimmel ha minacciato azioni legali dopo che sui social media si è speculato sulla possibile presenza del suo nome nella lista, in cui non figura.

Come ammette però anche la Cnn, non ci sono rivelazioni bomba. Il nome di Trump è citato ad esempio come conoscente di Epstein, ma nei documenti non c'è accenno ad attività penalmente rilavanti. Per quanto riguarda Clinton, veien sottolineata la sua vicinanza al finanziere negli anni 2000, ma anche in questo caso non c'è notizia di attività illegali.

Diversa la posizione del principe Andrea, che avrebbe però raggiunto un accordo stragiudiziale con Il principe Andrea e la ragazza che l'accusava di abusi sessuali, come conferma un documento depositato dai suoi avvocati.