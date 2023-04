Malore in diretta tv: Erdogan cancella tutti gli impegni

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha cancellato tutti gli impegni in programma oggi dopo avere accusato un malore in diretta tv durante un'intervista televisiva. "In seguito ai consigli dei medici, oggi riposerò a casa", ha scritto su Twitter il presidente turco annunciando che non potrà partecipare ai comizi elettorali in programma in tre diverse città turche. "Se Dio vuole, da domani riprenderemo con il nostro programma", ha aggiunto Erdogan.

Prima dell'intervista con le emittenti Ulke Tv e Kanal 7, Erdogan aveva tenuto tre comizi durante la giornata e si è presentato con 90 minuti di ritardo al programma televisivo.

L'intervista televisiva è stata improvvisamente interrotta mentre si sente esclamare "Oddio". Dopo circa 15 minuti, il presidente turco è tornato a parlare in diretta con i giornalisti affermando di essersi assentato a causa di un'influenza intestinale e di accusare stanchezza a causa dei molti impegni relativi alla campagna elettorale per il voto, in programma in Turchia il 14 maggio. Dopo avere risposto a qualche altra domanda visibilmente stanco, la trasmissione è stata interrotta.