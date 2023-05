Eric Traoré: il calciatore uscito dallo stadio dopo la partita e scomparso nel nulla

Un giallo scuote il calcio egiziano. Dopo settimane di silenzio, i timori aumentano. Il club egiziano ENPPI (sta per Engineering for the Petroleum and Process Industries Club, abbreviato in ENPPI Club, è una società calcistica in ascesa del Cairo) ha comunicato ufficialmente che l'esterno del Burkina Faso Eric Traoré è scomparso nel nulla.

Il giovane centrocampista, secondo quanto riporta la Reuters, è uscito dallo stadio durante una partita contro l'Aswan il 18 aprile dopo aver rifiutato di entrare come sostituto nel finale. Da quel momento, è diventato un "fantasma". L'ENPPI ha fatto sapere che il talentuoso 26enne, che era in prestito dal club Pyramids,(dopo i primi passi a Ouagadougou tutta la sua carriera si è svolta in Egitto) ha subito spento i telefoni dopo aver lasciato lo stadio, e da quel momento i tentativi di contattarlo tramite la moglie e l'agente sono stati vani.

Il club, gestito dalla compagnia petrolifera statale, ha informato la Federcalcio egiziana della scomparsa di Traoré, ma non ha sporto denuncia. "Speriamo solo che sia in buone condizioni", ha detto l'allenatore dell'ENPPI Mohamed Ismail alla TV egiziana Al-Nahar. Il mondo del calcio è in ansia per il nazionale burkinabé.