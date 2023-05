L'errore contabile del Pentagono: "Sovrastimato valore armi date all'Ucraina"

Un errore dei contabili della Difesa degli Stati Uniti potrebbe rivelarsi una manna per l'Ucraina e la sua controffensiva nell'est del Paese. Secondo quanto riportano diversi media Usa, infatti, il Pentagono ha rivisto al ribasso il valore delle armi consegnate finora a Kiev. Per il New York Times, la differenza tra quanto preventivato e quanto effettivamente sborsato è di 3 miliardi di dollari. Un bottino che i maggiori sostenitori dell'Ucraina a Washington chiedono che venga usato per aiutare la controffensiva.

L'errore sarebbe stato scoperto due mesi fa, ma solo in queste ore la notizia è emersa sulla stampa. Gli Stati Uniti avevano calcolato in 36,9 miliardi di dollari (circa 33,7 miliardi di euro) il valore delle forniture militari inviate a Kiev. In alcuni casi, le stime si sono basate non sul valore effettivo di armi e attrezzature, ma su quello che sarebbe costato agli Usa per comprarne di nuove e rimpinguare i propri magazzini. Da qui, il calcolo in eccesso.

La portavoce del Pentagono Sabrina Singh ha sottolineato che l'errore contabile non ha avuto alcun impatto negativo sul sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina. Gli Stati Uniti sono considerati il ??principale alleato dell'Ucraina nella difesa dall'invasione russa. Ma la giustificazione non ha convinto molti membri del Congresso: "Come mai ci sono voluti 15 mesi di guerra per identificare un errore contabile così fondamentale?", chiedono diversi deputati.

Il caso potrebbe però avere un effetto positivo per Kiev. "Questi fondi avrebbero potuto essere utilizzati per rifornimenti e armi extra per l'imminente controffensiva, invece di razionare i fondi per durare per il resto dell'anno fiscale", hanno dichiarato in una nota i deputati Michael McCaul, presidente della commissione Esteri, e Mike D. Rogers, presidente della commissione Forze armate. Da qui l'inviato all'amministrazione Biden di "recuperare il tempo prezioso perduto" inviando missili a lungo raggio e munizioni.