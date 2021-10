Alle Canarie si apre un nuovo cratere vulcanico: nell'eruzione distrutte mille case

L'apertura di una nuova "bocca eruttiva" del vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma ha fatto sì che si creasse una nuova colata di lava, che ora si fa strada verso valle. Lo ha confermato l'Istituto di Vulcanologia delle Canarie. In un video pubblicato su Youtube dal Consiglio Superiore per le Ricerche Scientifiche spagnolo, in cui si afferma che la lava ha iniziato a fluire dal nuovo punto d'eruzione nella notte — situato a nord rispetto a quello principale —, si afferma che ora bisognerà capire se la nuova colata si congiungerà con quella principale o scenderà verso la costa in un'altra zona.

Intanto, gli ultimi dati del sistema europeo Copernicus mostrano come il magma ha già danneggiato più di mille edifici, coprendo oltre 700 ettari di terreno.

Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, il "delta" vulcanico creatosi dopo il contatto tra la lava e il mare ha raggiunto i 50 metri di altezza e i 320 di larghezza.

Video da Twitter @involcan