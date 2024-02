Nuova eruzione sulla penisola di Reykjanes: spaccatura nel terreno di 3km

Nuova eruzione sulla penisola di Reykjanes in Islanda: è la terza nella regione dal 18 dicembre e la seconda del 2024. L'attività sismica è iniziata intorno alle 6 del mattino di giovedì 8 febbraio e, da ore, la lava continua a fuoriuscire da una fessura lunga 3 chilometri apertasi nel terreno.

Secondo l'emittente pubblica Ruv, l'attività vulcanica vicino a Fagradalsfjall - a circa 33 chilometri dalla capitale Reykjavik - e si è intensificata alle 6:20 (ora italiana) e il magma è salito in superficie intorno alle 7:00.

Le immagini riprese da un elicottero e trasmesse dai media del Paese mostrano fiamme accompagnate da una nuvola di fumo che si alza da una fessura. Secondo il quotidiano islandese MorgunblaÐiÐ, la quantità di lava è leggermente inferiore rispetto all'eruzione di dicembre, ma le colonne eruttive - i cosiddetti "pennacchi" - raggiungono altezze considerevoli, circa 50-80 metri.

