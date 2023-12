In Islanda è iniziata l'eruzione di un vulcano (attesa da settimane): le immagini

In Islanda è in corso l'eruzione di un vulcano sulla penisola di Reykjanes, un’area a sud della capitale Reykjavik. L'eruzione è stata preceduta da un'intensa attività sismica iniziata già da settimane e che ha portato le autorità a evacuare quasi 4mila persone dalla cittadina di pescatori di Grindavik.

La lava è iniziata a fuoriuscire da una fessura nella superficie terrestre lunga circa 3,5 km intorno alle 22.17 (ora locale) a seguito di un terremoto che si è verificato alle 21, ha fatto sapere il servizio meteorologico islandese.

Secondo i vulcanologi islandesi l'emissione di anidride solforosa è circa dieci volte superiore a quella delle eruzioni registrate negli ultimi due anni.

Si tratta dunque di un'eruzione "notevole" come ha spiegato sui suoi canali social il primo ministro Katrin Jakobsdottir. "Il nostro pensiero - ha detto Jakobsdottir - va alla gente del posto ora come sempre".

Al momento non si segnalano problemi all'attività aerea civile e l'aeroporto internazionale di Rejkyavik risulta ancora operativo. Per documentare l'eruzione, le autorità hanno installato una serie di telecamere nelle vicinanze. Le immagini che arrivano dalla zona sono estremamente suggestive. Secondo il capo della polizia al momento nessuna persona sarebbe messa in pericolo dall'attività eruttiva. Il capo del dipartimento della Protezione civile, Vidir Reynisson, ha però esortato la popolazione a stare lontana dalla zona, dichiarando che "questa non è un'eruzione turistica".