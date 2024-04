Erutta il vulcano Ruang in Indonesia: allerta tsunami, evacuate 11mila persone

Massima allerta in Indonesia. Torna la paura nella "cintura di fuoco del Pacifico": dopo la violenta eruzione del vulcano Ruang, situato sull'isola di Sulawesi, nel nord dell'arcipelago, le autorità locali hanno diramato un allarme per il rischio tsunami. Nel frattempo, migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni, mentre i detriti infuocati "sputati" dal vulcano piovono su tutta l'area. Da martedì il vulcano Ruang ha subito cinque eruzioni creando nel cielo una nube di cenere alta più di un chilometro, costringendo il Ministero dei Trasporti a chiudere l'aeroporto internazionale di Manado situato a circa di cento chilometri di distanza.

Indonesia, erutta il vulcano Ruang: evacuate 11mila persone

Poi, nelle prime ore di oggi, giovedì 18 aprile, il cratere del vulcano si è infiammato e ha iniziato a eruttare lava, spingendo le autorità ad aumentare il livello di allerta al massimo su una scala di quattro. Secondo quanto riferito dalle autorità, sono circa 11mila le persone evacuate in tutta la zona, che comprende anche l'isola di Tagulandang, dove vivono circa 20.000 persone.

Come riferito da Jandry Paendong, un funzionario dell'agenzia locale che si occupa di ricerca e salvataggio, molti residenti sono fuggiti in preda al panico: "La notte scorsa, le persone sono state evacuate da sole, in disordine, a causa dell'eruzione del vulcano e delle piccole pietre cadute. Una squadra sta evacuando a bordo di gommoni gli abitanti che vivono lungo la costa di fronte al vulcano. I residenti sono stati invitati a non allontanarsi più di sei chilometri dal vulcano".

Circa 800 persone sono state trasferite nella vicina isola di Tagulandang dopo la prima eruzione, ma dopo quelle successive permane il rischio tsunami, come sottolineato da Hendra Gunawan, direttore dell'Indonesia agenzia di vulcanologia; "I residenti dell'isola di Tagulandang, soprattutto quelli che risiedono vicino alla spiaggia, dovrebbero stare in allerta per il rischio di proiezioni di rocce incandescenti, nuvole di fuoco e tsunami causati dal crollo della massa del vulcano nel mare".

Secondo il Centro indonesiano per la vulcanologia, il vulcano Ruang ha eruttato almeno cinque volte nelle ultime 24 ore. L'Indonesia, un arcipelago di 270 milioni di persone, ha 120 vulcani attivi. Nel 2018, l'eruzione dell'Anak Krakatau ha causato uno tsunami lungo le coste di Sumatra e Giava dopo che si sono verificati crolli parziali del vulcano nell'oceano.