Escursionista vivo per miracolo dopo 10 giorni disperso tra i boschi: "Un litro d'acqua al giorno e bacche"

Era uscito di per un'escursione di non più di tre ore sulle montagne di Santa Cruz (California) lo scorso 11 giugno, ma a casa non era più rientrato. Dopo la denuncia per scomparsa le squadre di ricerca si erano immediatamente messe al lavoro setacciando le aree boscose della contea e infine Lukas McClish, 34 anni, è stato ritrovato vivo e vegeto nella foresta tra Empire Grade Road e l' autostrada Big Basin. L'escursionista ha raccontato di essere riuscito a sopravvivere per ben 10 giorno bevendo circa un litro d'acqua al giorno e nutrendosi di piccole bacche.

"Avevo una torcia e un paio di forbici pieghevoli", ha detto in un'intervista all'Abc News. "Mi assicuravo di bere un litro d'acqua ogni giorno, ma poi, avvicinandomi alla fine, il mio corpo aveva bisogno di cibo e di qualche altro tipo di sostentamento", ha spiegato, aggiungendo di essere riuscito a raccogliere l'acqua con il proprio scarpone da trekking. L'avventura lo ha lasciato "stanco e un po' dolorante", ha confessando per poi aggiungere che accorgersi di quante squadre lo stessero cercato lo ha commosso. "È stato davvero umiliante" ma allo stesso tempo "un'esperienza fantastica".

Il 34enne è stato rintracciato grazie a un drone messo in campo dall'ufficio dello sceriffo di Santa Cruz lo ha individuato. In un post su X, il Dipartimento forestale "Cal fire" ha spiegato che nel corso dei giorni vari testimoni hanno riferito di aver sentito qualcuno chiedere a aiuto, ma localizzare la posizione dalla quale la voce proveniva è stato estremamente difficile.

CAL FIRE CZU firefighters assisted @SantaCruzSO1 @BoulderCreekFD with a rescue in Big Basin State Parks last night. There were multiple reports of witnesses hearing someone yelling for help, but the location of that person was hard to establish. READ MORE ⬇️ pic.twitter.com/tQxHvVPVJO