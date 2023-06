Escursionisti attaccati da una capra: donna precipita per 20 metri, un altro turista trovato privo di sensi

In Spagna la Guardia Civil ha salvato tre escursionisti che erano stati attaccati da una capra selvatica sulle montagne di Alpujarra, poco più a sud di Granada, nel Sud del Paese. Ad avere la peggio è stata una turista olandese di 64 anni che nel tentativo di fuggire dall'animale imbizzarrito è finita in un dirupo precipitando per una ventina di metri e lì è rimasta bloccata per molte ore prima di essere soccorsa.

La stessa capra avrebbe poi attaccato due escursionisti belgi, individuati da un elicottero del gruppo di soccorso della Guardia Civil: uno dei due è stato trovato privo di sensi con ferite su tutto il corpo. Anche l'altro escursionista presentava alcune ferite, probabilmente causate da una caduta, ma era cosciente. Poco dopo è stata localizzata anche la donna olandese di 64 anni: a causa delle sue condizioni e dell'ora notturna i soccorritori non sono riusciti a trasportarla subito in ospedale con l'elisoccorso. La donna è stata quindi portata in un rifugio e lì ha passato la notte prima di essere trasferita in sicurezza in ospedale a Granada. La 64enne aveva un principio di ipotermia e ha riportato la rottura di entrambi i polsi oltre a varie ferite.