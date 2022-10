Putin assiste alle esercitazioni nucleari, lanciati missili balistici e da crociera

Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha reso noto che il Presidente, Vladimir Putin, sta presiedendo una simulazione di un massiccio attacco nucleare in risposta a un attacco nucleare nemico. Si delle tratta esercitazioni militari Grom, che coinvolgono anche forze strategiche nucleari e lancio di missili e vengono effettuate ogni anno. L'avvio delle manovre Grom è stato comunicato nelle scorse ore agli Stati Uniti, secondo quanto riferito dal Pentagono. La settimana scorsa, la difesa americana aveva detto di aspettarsi l'avvio delle esercitazioni ma di non averne ancora ricevuto la notifica.

Il Cremlino ha spiegato in un comunicato che le esercitazioni della forza di deterrenza strategica hanno interessato unità di terra, maria e cielo e sono stati lanciati oggi missili balistici e da crociera, tra cui un missile intercontinentale Yars e un missile balistico Sineva. I bombardieri Tu-95MS hanno lanciato diversi missili da crociera. Il Cremlino ha fatto sapere che i missili hanno raggiunto i loro obiettivi e l'esercitazione è servita per verificare il livello di prontezza dei militari e delle strutture di comando e controllo.

L'esercitazione della Nato

Si tratta dunque di test di routine, per quanto quest'anno avvengano in un contesto internazionale radicalmente mutato. La settimana scorsa, Stati Uniti e Nato hanno condotto le annuali esercitazioni nucleari 'Steadfast noon'. Anche in quel caso si era trattato di un'operazione di routine e già programmata. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aveva sottolineato che l'Alleanza sarebbe andata avanti comunque con i test militari perché cancellarli, alla luce delle tensioni attuali, "darebbe il messaggio sbagliato". "Si tratta di un addestramento che si svolge ogni anno per far sì che il nostro deterrente sia sicuro ed efficace", aveva detto Stoltenberg.

L'esercitazione Steadfast Noon, "mezzogiorno costante", in opposizione alla "mezzanotte" con cui si indica la catastrofe nucleare, si tiene ogni anno e dura generalmente una settimana, coinvolge jet in grado di trasportare testate nucleari ma senza utilizzare davvero alcun ordigno. All'esercitazione partecipano regolarmente anche jet convenzionali e aerei di sorveglianza e rifornimento e viene gestita da Stati Uniti, Regno Unito e Francia, i tre stati membri della Nato che possiedono armi nucleari.