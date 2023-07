L'esercito di Kiev usa le armi di Kim Jong-un per attaccare i russi

Durante una guerra, come quella che si sta svolgendo in Ucraina, non sempre le finiscono nelle mani di chi ci si attende. Soprattutto se nelle mani dei nemici arrivano le armi degli alleati. È il caso di alcuni razzi della Corea del Nord utilizzati dall’esercito ucraino. Secondo il Financial Times, sono munizioni "sequestrate" da una nave di un Paese "amico" e consegnate a Kiev. E, considerando legami tra Corea del Nord e Russia, è lecito pensare che i razzi avrebbero dovuto arrivare a Mosca, che più volte si è sospettato possa aver ricevuto rifornimenti nordcoreani.

Stando a quanto riporta la testata britannica, gli ucraini hanno sparato sulle postazioni russe proiettili di artiglieria prodotti in Corea del Nord, usando le munizioni di Pyongyang contro le forze del presidente russo Vladimir Putin, alleato del leader Kim Jong Un. La notizia arriva a pochi giorni dalla visita del ministro della difesa russo Sergei Shoigu nella capitale nordcoreana per le celebrazioni del 70esimo anniversario dell'armistizio della guerra di Corea. Un viaggio che secondo il segretario di Stato americano Antony Blinken sarebbe servito per ottenere forniture di armi da usare nella guerra in Ucraina. Ma l'incontro tra Kim e Shoigu è stata l'occasione per il leader nordcoreano di mostrare l'arsenale nucleare di cui dispone Pyongyang.

Da parte sua, il ministero della Difesa ucraino ha affermato che probabilmente i razzi sono stati presi dalle forze russe. "Catturiamo i loro carri armati, catturiamo le loro attrezzature ed è molto probabile che questo sia anche il risultato di un'operazione militare condotta con successo dall'esercito ucraino", ha dichiarato Yuriy Sak, consigliere del ministro della Difesa ucraino.

Le munizioni, spiega il Financial Times, sono state usate con sistemi missilistici a lancio multiplo (Mirs) Grad di epoca sovietica nella zona di Bakhmut, nell'Ucraina orientale. Ma le munizioni nordcoreane non sono le più precise di cui l'esercito di Kiev dispone. Secondo un comandante di artiglieria ucraino di nome Ruslan, le armi made in Pyongyang non sono le favorite dalle sue truppe a causa del loro tasso relativamente alto di guasti e imprecisioni. Non c'è da sorprendersi, infatti. La gran parte delle munizioni finite nelle mani dell'esercito di Kiev è stata prodotta tra gli anni 80 e gli anni 90.