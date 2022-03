La casa esplode nella notte: sei fratellini muoiono nel sonno

Una casa modesta, una baracca fatta di legno e lamiere in cui la mamma li aveva messi a dormire, e che invece si è tramutata nella loro tomba. Sei bambini, tutti tra i sei mesi e gli undici anni di età, hanno perso la vita la scorsa notte in Messico, nell'esplosione che ha devastato la loro abitazione a Santiago Tilapa, nello Stato di Oaxaca.

Secondo quanto riportato dai media locali, non è chiaro quale sia stata la causa dello scoppio, ma all'interno della casa vi era una imprecisata quantità di carburante. É possibile che la donna abbia dimenticato acceso il fuoco utilizzato per cucinare la cena, con le fiamme che poi hanno avvolto l'intera abitazione, composta per lo più di legno.

La madre dei minori aveva messo a letto in una modesta casa di lamiera i suoi sei figli ed era andata a lavorare in panificio. I corpi carbonizzati dei sei piccoli sono stati rinvenuti dalle autorità: una bimba di sei mesi, Gabriel di un anno e mezzo, Victor di 4 anni, Irma di 6, Cesar di 8 e Rosalba di 11 anni.

La Procura generale di Oaxaca ha confermato, via Twitter, che i sei bambini sono morti sul colpo nel sonno, mentre nei confronti della donna è stata aperta un inchiesta per i reati di omicidio colposo e danni, causati dall'incendio sviluppatosi dopo la deflagrazione. Non è chiaro se la mamma e il papà dei bambini siano stati fermati dalla polizia oppure no.