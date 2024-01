Esplode fabbrica di fuochi d'artificio: almeno 18 morti

Almeno 18 persone hanno perso la vita nell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio avvenuta nella provincia di Suphanburi, in Thailandia. I soccorritori giunti sul posto hanno descritto ai media locali uno scenario apocalittico, una distesa di detriti e cadaveri, confermando il numero delle vittime al momento individuate. L'esplosione è avvenuta intorno alle 15, ora locale, in una zona remota al centro del territorio thailandese, distante circa 120 chilometri da Bangkok. Come confermato dalla polizia, la causa dell'incidente non è ancora chiara. Come mostrano le immagini pubblicate sui social, la fabbrica di giochi pirotecnici era situata in una risaia molto isolata: nelle foto è possibile distinguere soltanto detriti di ogni genere e una enorme nube di fumo che si solleva dal sito.

L'incidente è avvenuto a un mese dal Capodanno cinese, festeggiamenti in cui vi è una grande richiesta di fuochi d'artificio. Al momento non sono stati rinvenuti sopravvissuto, come confermato dal colonnello di polizia Theerapoj Rawangban: "Stiamo verificando il numero delle vittime ed eventuali danni alle case o alle persone che vivono nelle comunità vicine".In Thailandia non è insolito che in luoghi nascosti sorgano fabbriche di fuochi d'artificio e non è la prima volta che avviene un incidente simile. Nel luglio dello scorso anno una grande esplosione è avvenuto in un magazzino di materiale pirotecnico situato nel sud del Paese: in quell'occasione ci furono 10 vittime e oltre 100 feriti.