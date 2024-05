I fan di Trump inneggiano alla rivolta dopo la condanna: "Scenario da Civil War"

Esplode la rabbia dei sostenitori di Donald Trump, dopo che il miliardario repubblicano è stato condannato nel caso del pagamento alla pornostar Stormy Daniels. Il cosiddetto popolo del Maga (Make America Great Again) ha inondato i siti web pro-Trump con appelli a rivolte e ritorsioni violente negli Stati Uniti, dando vita a uno scenario da 'Civil War', il recente film sul futuro distopico dell'America. L'agenzia Reuters ha fatto un'analisi dei commenti su tre siti web sostenuti da Trump: la piattaforma Truth Social dell'ex presidente, creata dopo la sua esclusione da Twitter, Patriots.Win e Gateway Pundit.

Alcuni utenti hanno invocato attacchi ai giurati e l'esecuzione del giudice che ha emesso la sentenza, Juan Merchan o una vera e propria guerra civile e insurrezione armata. "Qualcuno a New York che non ha nulla da perdere deve occuparsi di Merchan", ha scritto un commentatore su Patriots.Win. "Speriamo che gli vengano incontro dei clandestini con un machete", si legge ancora nel post. Su Gateway Pundit, un utente ha suggerito di sparare ai liberali dopo il verdetto. "È ora di iniziare a far fuori un po' di gente di sinistra", si leggeva nel post, perché "questo non può essere risolto con il voto".

La campagna contro i giudici

Le minacce di violenza e la retorica intimidatoria sono aumentate negli Stati Uniti dopo che Trump ha perso le elezioni del 2020 e ha falsamente affermato che il voto era stato truccato. Queste accuse hanno anche portato a un assalto al Congresso, nel quale ci sono stati quattro morti. Durante la sua campagna per un secondo mandato alla Casa Bianca, il miliardario ha dipinto i giudici e i procuratori dei suoi processi come strumenti corrotti dell'amministrazione Biden, intenzionati a sabotare la sua candidatura alla Casa Bianca. I suoi fedelissimi hanno risposto con una campagna di minacce e intimidazioni nei confronti di giudici e funzionari giudiziari.

La condanna

"È stata una vergogna, un processo truccato da un giudice corrotto", ha dichiarato Trump ai giornalisti dopo la condanna, riprendendo i commenti che ha spesso fatto durante il processo. Il repubblicano è stato condannato per gli assegni con cui ha rimborsato Michael D. Cohen, suo ex avvocato, che nel 2016 aveva pagato per suo conto la porno star Stormy Daniels. I soldi sarebbero serviti a comprare il silenzio della donna su un rapporto sessuale avuto con il tycoon durante la campagna elettorale. Cohen, all'epoca faccendiere di Trump, pagò a Daniels 130mila dollari per tacere. Una volta diventato presidente, Trump rimborsò Cohen. Sebbene il pagamento di una somma in cambio del silenzio non sia in sé un crimine, il procuratore ha accusato Trump di aver falsificato i documenti relativi ai pagamenti e al rimborso di Cohen per farli apparire come dovuti a un altro scopo rispetto a quello reale, e nascondere quindi la cosa.