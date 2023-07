Cosa sappiamo della forte esplosione vicino a un aeroporto militare russo

Una "potente esplosione" si è verificata nei pressi di un aeroporto militare nel sud della Russia. Lo riportano i media locali: secondo il canale Telegram Mash, molto diffuso in Russia, la deflagrazione ha colpito la città portuale di Primorsko-Akhtarsk, nella regione di Krasnodar. La stessa fonte attribuisce l'esplosione all'abbattimento di un missile da parte della difesa aerea. Non ci sarebbero stati feriti, anche se l'esplosione avrebbe creato un cratere di ben 10 metri e sarebbe avvenuta a 200 metri dall'areoporto locale.

Secondo il canale Telegram l'esplosione sarebbe riconducibile a un tentativo di attaccare un magazzino di carburanti e lubrificanti nell'area dell'aeroporto. Il missile sarebbe stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea russi. Il governatore del territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha confermato l'incidente ma non ha specificato cosa sia successo. "Sono in costante contatto con il capo del comune. Non ci sono state vittime o feriti. Secondo le informazioni preliminari, gli edifici residenziali e le infrastrutture non sono stati danneggiati". Ma per renderci conto di quanto è avvenuto è forse meglio visualizzare la regione dell'esplosione su mappa.

L'area è molto strategica e nei giorni scorsi gli ucraini avevano riferito del lancio di "Shahed" iraniani (super droni senza equipaggio in grado di eludere le difese aeree ndr) dall'aeroporto di Primorsko-Akhtarsk, quello che dove si è verificato l'esplosione. Un ipotesi confermata anche da Anton Gerashchenko, giornalista, attivista e consigliere del ministero dell'Interno ucraino.

Russian media report an explosion in the area of a military airfield in Primorsko-Akhtarsk, Krasnodar region, Russia.



This is an airfield from which drones and missiles are launched on Ukraine. pic.twitter.com/h4KaveKINL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 2, 2023

Non è l'ammissione di un attacco, ma nemmeno una smentita. Del resto la strategia di portare attacchi nel territorio russo va avanti da mesi, anche su impulso del capo dell'intelligence Budanov. E lo stesso Zelensky aveva detto oggi, in visita ad Odessa, che "gli occupanti dovranno avere paura di avvicinarsi alla nostra Crimea ucraina e alle nostre coste del Mar d'Azov". L'obiettivo è di non fare sentire i russi sicuri a casa loro e non dispiegare tutte le loro truppe e risorse militari in Ucraina. Nello stesso giorno dell'esplosione si registrano attacchi in territorio russo a Nord.

Il villaggio russo di Dronivka, che si trova nel distretto urbano di Grajvoron, nella regione di Belgorod, secondo fonti russe è stato colpito oggi due volte. Lo riporta su Telegram il governatore della regione Vyacheslav Gladkov. Secondo quanto dichiarato da Gladkov, "non ci sono state vittime", anche se "sono stati danneggiati i tetti, le facciate e le recinzioni di due case private", oltre alle "linee di alimentazione del gas e dell'elettricità". L'obiettivo, come accennato sopra, non sembra tanto quello di colpire particolari obiettivi strategici, ma di constringere le forze militari russe a non mollare la guardia in patria.

L'attacco di Mosca su Kiev e i nuovi moniti sulla centrale di Zaporizhzhia

La Russia, nel frattempo nella giornata di oggi, domenica 2 luglio 2023 ha lanciato un attacco di droni durante la notte a Kiev. Lo ha detto Serhiy Popko, generale a capo dell'amministrazione militare ucraina. Secondo il funzionario militare ucraino i sistemi di difesa aerea hanno respinto l'attacco. "Un altro attacco nemico a Kiev", ha detto Popko, "in questo momento, non ci sono informazioni su possibili vittime o danni". Testimoni hanno riferito di aver sentito esplosioni simili al suono dei sistemi di difesa aerea, ma non ci sono informazioni immediate sulla portata dell'attacco.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ieri è tornato invece ad avvertire che la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia rimane una "seria minaccia". Secondo l'inteligence di Kiev russi avrebbero minato la centrale.

Venerdì gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) hanno ispezionato parti del sistema di raffreddamento dell'impianto e hanno condotto visite nelle sei unità del reattore e altre aree intorno al sito, senza trovare però la presenza di mine negli impianti di raffreddamento denunciati dall'intelligence ucraina. Gli esperti hanno però affermato che serviranno nuovi accessi.

Non si spengono i riflettori invece sulla brigata Wagner. Secondo i media russi, l'associazione di mercenari avrebbe preso circa 17,5 miliardi di euro dalla Federazione russa. E sempre secondo fonti di Mosca, molti membri del gruppo Wagner avrebbero accettato la proposta di Putin di continuare a difendere la Russia. Lo ha dichiarato il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin su Telegram, come riporta Interfax.

Intanto la controffensiva procede a singhiozzo: le truppe ucraine stanno incontrando forti resistenze nel nel Lugansk, dove Kiev sta incontrando una forte resistenza da parte degli occupanti. Una dinamica che potrebbe presto agitare non solo i palazzi governativi della capitale ucraina.

