Esplosione a Beirut, drone contro roccaforte di Hezbollah: ucciso il numero 2 di Hamas

Un'esplosione è avvenuta nella periferia sud della capitale libanese Beirut, dove è finita nel mirino una roccaforte di Hezbollah. Il bilancio aggiornato è di almeno sei vittime. Nell'attacco, portato a termine con un drone, è rimasto ucciso Saleh al-Arouri, un esponente di primo piano di Hamas e fondatore del braccio armato del gruppo (le Brigate Ezzedin al-Qassam).

Secondo quanto riferisce la tv satellitare al-Jazeera, la notizia ha trovato la conferma dell'organizzazione palestinese che governa nella Striscia di Gaza. L'emittente precisa che insieme ad al-Arouri sono stati uccisi anche due comandanti delle Brigate al-Qassam, senza che per ora i due siano stati identificati.

L'esplosione sarebbe stata provocata da un raid delle forze armate israeliane ed è avvenuta nella zona di Mushrafiyeh, nei pressi degli uffici del ministero del Lavoro, hanno riferito fonti della polizia citate dall'agenzia Dpa. La zona è stata 'sigillata' dagli uomini di Hezbollah.

BREAKING: SECOND POSSIBLE SENIOR HAMAS MEMBER LEADER KILLED IN BEIRUT ATTACK pic.twitter.com/g5RuOlttso