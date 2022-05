Violenta esplosione, edificio raso al suolo: ci sono morti e feriti

Sono almeno quattro le persone che hanno perso la vita nella violenta esplosione che ha letteralmente raso al suolo un edificio residenziale a Pottstown, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Oltre alle vittime, ci sarebbero diversi feriti e persone ancora intrappolate sotto le macerie. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità della Contea di Montgomery, la deflagrazione sarebbe stata provocata da una fuga di gas.

Justin Keller, del distretto di Pottstown, ha confermato che l'esplosione è avvenuta intorno alle 20 (ora locale): Due persone sono ricoverate in ospedale, ma non si conoscono le loro condizioni, mentre sono rimaste danneggiate tutte le abitazioni situate nei pressi della casa esplosa. Kaleef Blackwood, un uomo che si trovava nelle vicinanze ha raccontato ai media statunitensi di aver sentito uno scoppio violentissimo: "Ero nella mia stanza, è stato agghiacciante. Abbiamo sentito un boato tremendo, come se fosse esplosa una bomba o qualcosa del genere. Ha scosso l'intera casa".

Nella giornata di oggi le scuole della città rimarranno chiuse, intanto le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente. Ulteriori informazioni sull'identità delle vittime non sono ancora state rese note.