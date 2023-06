Autocisterna prende fuoco ed esplode: crolla viadotto autostradale

Un viadotto autostradale della Interstate 95 è crollato a Philadelphia, in Pennsylvania (Stati Uniti), dopo l'esplosione di un'autocisterna che trasportava una sostanza infiammabile. L'incidente è avvenuto nella mattina di domenica 11 giugno: le immagini pubblicate sui social dagli utenti mostrano diversi momenti della tragedia, dall'incendio a bordo del mezzo pesante, fino al collasso del tratto di strada sopraelevato.

Sul posto sono giunte immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme, mentre i soccorsi hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area interessata dal crollo. Per fortuna non si registrano vittime o feriti, come confermato ai media statunitensi da Josh Shapiro, governatore della Pennsylvania: "Nessuna delle persone che in quel momento viaggiavano sulla Interstate 95 è rimasta coinvolta". La Interstate 95 è la principale autostrada nord-sud della costa est degli Stati Uniti, un'arteria molto importante per la circolazione di persone e le merci.

Le immagini girate dall'alto mostrano un enorme "tassello" di asfalto completamente staccato dal resto della strada. Come spiegato da Josh Shapiro durante una conferenza stampa, per un ritorno alla normalità di quel tratto di strada, su cui transitano 160mila veicoli al giorno, servirà molto tempo: "Ci vorranno mesi di lavoro per ricostruire completamente la strada".

