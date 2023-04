Esplode un caseificio: morte 18mila mucche

Una strage di animali con numeri pesantissimi. Circa 18.000 mucche sono state uccise in un'esplosione in un caseificio del Texas all'inizio di questa settimana, secondo le autorità locali. L'esplosione si è verificata a South Fork Dairy vicino alla città di Dimmitt. Bovini a parte, c'è anche un uomo rimasto gravemente ferito.

Esplosione nel caseificio texano: bovini uccisi da fuoco e fumo

Le indagini sono in corso. Le autorità ritengono che i macchinari nella struttura possano aver innescato un'esplosione di gas metano. Quasi tre milioni di animali da allevamento sono morti negli incendi negli Stati Uniti tra il 2018 e il 2021. L'ufficio dello sceriffo della contea di Castro ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione di un incendio nella fattoria lunedì sera.

Le foto pubblicate dall'ufficio dello sceriffo mostrano un enorme pennacchio di fumo nero che si alza da terra. Quando la polizia e il personale di emergenza sono arrivati sul posto, hanno trovato una persona intrappolata che ha dovuto essere soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni critiche. La cifra esatta delle mucche uccise dal fuoco e dal fumo rimane sconosciuta, ma gli inquirenti hanno dichiarato alla BBC che "si stima che 18.000 capi di bestiame" siano andati perduti.

Lo sceriffo Sal Rivera ha fatto sapere che la maggior parte del bestiame è andato perduto dopo che l'incendio è divampato in una maxi-stalla in cui le mucche vengono tenute prima di essere portate nell'area dove avviene la mungitura. Molti degli animali rimasti feriti sono in condizioni talmente serie da dover essere abbattuti.

"È difficile immaginare qualcosa di peggio che essere bruciati vivi"