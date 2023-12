Esplosione in una fabbrica d'acciaio, 12 morti e diversi feriti: strage in Indonesia

Strage sul lavoro in Indonesia. Dodici persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in una esplosione avvenuta in una fabbrica di acciaio nella provincia indonesiana del Sulawesi centrale, reggenza di Morowali.

La tragedia è avvenuta intorno alle 05.30 (ora locale) all'interno dello stabilimento 'Indonesia Tsingsan Stainless Steel'. L'esplosione, secondo diversi dipendenti, è avvenuta mentre alcuni operai stavano sistemando alcune lastre su una fornace accesa. Per motivi ancora da accertare il motore della fornace ha preso fuoco provocando l'esplosione di alcune bombole di gas che erano allineate lì vicino. I feriti sarebbero una decina: presentano tutti dei traumi da ustioni.