L'esplosione poi "un fungo" nel cielo: disastroso incidente in un impianto chimico

Una palla di fuoco a forma di fungo ha illuminato il cielo della Cina nella notte del 1 febbraio.

Come riportano numerosi testimoni oculari e video ripresi dai social media una gigantesca esplosione ha scosso la "Ningdong Chemical Base", un impianto industriale chimico che ospita 207 aziende vicino a Yinchuan, nella regione di Ningxia, nel centro della Cina. L'esplosione alle 21:02 del 31 gennaio 2024.

Nelle immagini registrate da alcuni testimoni che si trovavano nei pressi della zona industriale il momento esatto dell'esplosione. Nel video si può vedere il cielo arancione mentre una palla di fuoco si alza nel cielo risucchiando l'aria verso l'alto e prendendo la singolare forma di un fungo proprio delle esplosioni ad alto potenziale, pari a decine di migliaia di tonnellate di Tnt, in grado di generare grandi quantità di calore e pressione con gas che rapidamente salgono in cielo.

Nella zona è scoppiato un vasto incendio. Nell'impianto chimico lavorano oltre 100mila persone e ospita diverse aziende che operano nel settore energetico. Tra le aziende impegnate nell'area anche una che produce idrogeno, un materiale che conosciamo altamente esplosivo.

Le autorità locali del Ningong hanno spiegato che l'incendio è stato domato e i feriti portati in ospedale. In particolare sarebbe coinvolta la Ningxia Baofeng Energy Group che - grazie ad un rapido intervento dei servizi antincendio - ha evitato la propagazione dell'incendio. In particolare l'esplosione avrebbe coinvolto un serbatoio di catrame. Nel video qui sotto l'area dove è avvenuta l'esplosione, un parco industriale di 4.450 chilometri quadrati e una capacità produttiva pari a 25 miliardi di euro.