Un'enorme palla di fuoco è apparsa in cielo in Inghilterra

Un boato e poi una palla di fuoco che squarcia il cielo. Panico nella serata del 2 ottobre nei pressi di Oxford, in Gran Bretagna. Si sono registrati dei blackout nella zona del villaggio di Yarnton. Sui social sono subito state pubblicate le immagini girate dai cittadini che chiedevano cosa fosse successo.

La polizia dell'Oxfordshire ha poi spiegato che un fulmine che ha colpito un serbatoio di stoccaggio di gas all'interno di un impianto che trasforma rifiuti in biogas.

"I nostri agenti sono attualmente sulla scena di un incendio in un impianto di smaltimento dei rifiuti vicino a Yarnton, nell'Oxfordshire. Si ritiene che un fulmine abbia colpito i contenitori di gas durante il maltempo questo sera, provocando un grande incendio", si legge in una nota della polizia locale.

La conferma di quanto accaduto arriva anche dalla Severn Trent Green Power. La società ha confermato che il fulmine che durante un temporale ha colpito l'impianto di Cassington "ha causato un'esplosione nei nostri serbatoi di biogas". "Per fortuna nessuno è rimasto ferito e stiamo lavorando con i servizi di emergenza per garantire che il sito sia sicuro in modo da poter valutare il danno il prima possibile", si legge in una nota. Ai residenti è stato detto di restare in casa e di chiudere le finestre.

