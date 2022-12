Esplosione nel principale gasdotto che dalla Russia rifornisce l'Europa

Un'esplosione ha squarciato il gasdotto russo per l'esportazione di gas Urengoy-Pomary-Uzhhorod, che dalla Siberia nordoccidentale attraversa l'Ucraina per arrivare in Europa fino all'Italia, precisamente attraverso il Tarvisio. Lo scoppio, avvenuto vicino al villaggio di Yambakhtino, è stato attribuito a una fuga di gas mentre erano in corso dei lavori di manutenzione. Tre persone sono morte nell'esplosione e una è rimasta ferita, secondo quanto riferito a Ria Novosti dal capo dell'insediamento rurale di Yambakhtino, vicino al quale è avvenuto l'incidente. Tutti loro stavano lavorando all'impianto.

Il Ministero delle Emergenze della regione di Chuvashia ha dichiarato che il gasdotto è esploso durante i lavori di manutenzione programmati vicino al villaggio di Kalinino, a circa 150 chilometri a ovest della città volgara di Kazan. Le fiamme scaturite dallo scoppio sono state spente. L'ex vice capo del Ministero delle situazioni di emergenza ha dichiarato a Ria Novosti che la riparazione della sezione danneggiata del gasdotto potrebbe richiedere circa tre giorni. "È stato accertato che l'esplosione si è verificata durante i lavori di riparazione programmati sulla sezione del principale gasdotto sotterraneo Urengoy-Pomary-Uzhgorod con un diametro di 1420 mm", ha dichiarato il Ministero delle situazioni di emergenza in una nota.

Il gasdotto, che porta il gas in Europa dall'Artico russo, è stato costruito negli anni Ottanta. Entra in Ucraina attraverso il punto di misurazione di Sudzha, attualmente è il principale percorso del gas russo per raggiungere l'Europa, da quando i rubinetti del Nord Stream sono stati chiusi ad agosto. Gazprom aveva dichiarato che si aspettava di pompare 43 milioni di metri cubi di gas verso l'Europa attraverso l'Ucraina attraverso Sudzha nelle prossime 24 ore, un volume in linea con gli ultimi giorni.