Esplode un impianto chimico: ci sono morti e feriti

Due morti e almeno 34 feriti. Questo il tragico bilancio, purtroppo ancora provvisorio, della terribile esplosione avvenuta in un impianto chimico di Panshan nella provincia di Liaoning, nel nordest della Cina. Secondo quanto riporta la tv di Stato, ci sarebbero anche 12 dispersi, mentre tutte le persone rimaste ferite sono state ricoverate in ospedale. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 ora locale.

Le immagini mostrate da Cctv e condivise sui social mostrano un vasto incendio e una nuvola di fumo denso che si alza dall'impianto: "L’incendio scaturito dall’esplosione è attualmente sotto controllo e le fiamme rimanenti sono in fase di combustione stabile". Sul posto sono giunti oltre 330 vigili del fuoco che stanno operando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 ora locale, durante i lavori di manutenzione presso la Panjin Haoye Chemical Co Ltd, un'azienda che produce olio raffinato nazionale e asfalto stradale.