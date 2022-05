Forte esplosione in un impianto chimico: "Non uscite di casa"

Un'esplosione si è verificata in un impianto chimico nel sud-est della Slovenia. Secondo quanto riferito dalle autorità slovene, almeno dieci persone sono rimaste ferite e una presenta gravi ustioni. L’esplosione c’è stata attorno alle 8.30 di questa mattina 12 maggio a Kocevje, città di 8mila abitanti che si trova a circa 55 chilometri dalla capitale Lubiana.

La polizia ha invitato i residenti a chiudere le finestre e a non uscire a causa del denso fumo che si è esteso per tutta la cittadina. "Consigliamo a tutti i residenti nell'area circostante di chiudere le finestre e di non uscire all'aperto”, ha affermato la televisione regionale N1 citando la polizia locale. Sono ancora in corso le indagini per risalire alle cause dell'incidente avvenuto alla fabbrica di Melamin. Nell'impianto si producono prodotti chimici come resine per la carta, l'edilizia, il legno, la gomma e l'industria delle lacche. La fabbrica ha circa 200 dipendenti.